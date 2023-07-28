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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Путин сообщил о заключении соглашений о ВТС более чем с 40 странами Африки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 африканскими государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целях укрепления обороноспособности стран континента развиваем партнерство в военной и военно-технической области. Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия-Африка".

Этим странам, по его словам, поставляется широкая номенклатура вооружений и техники.

"Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", - подчеркнул президент РФ.

Представители африканских государств активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами оружия и опытом его применения, добавил Путин.

Саммит "Россия-Африка"

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Владимир Путин Африка
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