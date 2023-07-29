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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Президент Гвинеи-Бисау выступил за более активное сотрудничество с "Лукойлом"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Гвинеи-Бисау хотели бы более активного сотрудничества с "Лукойлом" в области нефтедобычи, заявил президент этой страны Умару Сисоку Эмбало.

"Есть российская компания "Лукойл", которая является экспертом в области нефти. Эта компания осуществляет деятельность по разведке месторождений в нашей стране. Мы бы хотели, чтобы российское правительство продвигало более активное участие этой компании в области нефтедобычи", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге в субботу.

Как продолжил глава Гвинеи-Бисау, "у вас большой опыт, и мы открыты к такому сотрудничеству, готовы активизировать наши контакты с представителями российского бизнеса в этой сфере".

Ранее сообщалось, что Путин в субботу продолжит общение с африканскими лидерами, участвовавшими в завершившемся накануне саммите Россия-Африка. В частности, президент РФ пообщается с президентами ЮАР, Гвинеи-Бисау и Конго Сирилом Рамафозой, Умару Сисоку Эмбало и Дени Сассу-Нгессо, а также президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и президентом переходного периода Мали Ассими Гоита.

Саммит "Россия-Африка"

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Лукойл Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало Владимир Путин Африка
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