Президент Гвинеи-Бисау выступил за более активное сотрудничество с "Лукойлом"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Гвинеи-Бисау хотели бы более активного сотрудничества с "Лукойлом" в области нефтедобычи, заявил президент этой страны Умару Сисоку Эмбало.

"Есть российская компания "Лукойл", которая является экспертом в области нефти. Эта компания осуществляет деятельность по разведке месторождений в нашей стране. Мы бы хотели, чтобы российское правительство продвигало более активное участие этой компании в области нефтедобычи", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге в субботу.

Как продолжил глава Гвинеи-Бисау, "у вас большой опыт, и мы открыты к такому сотрудничеству, готовы активизировать наши контакты с представителями российского бизнеса в этой сфере".

Ранее сообщалось, что Путин в субботу продолжит общение с африканскими лидерами, участвовавшими в завершившемся накануне саммите Россия-Африка. В частности, президент РФ пообщается с президентами ЮАР, Гвинеи-Бисау и Конго Сирилом Рамафозой, Умару Сисоку Эмбало и Дени Сассу-Нгессо, а также президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и президентом переходного периода Мали Ассими Гоита.