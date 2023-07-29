Песков заявил, что по итогам встречи Путина с главами стран Африки по Украине будет заявление

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткое заявление готовится по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с главами ряда африканских стран по Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено", - сказал он журналистам в субботу.

По словам представителя Кремля, встреча завершилась около двух часов ночи.