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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Песков заявил, что по итогам встречи Путина с главами стран Африки по Украине будет заявление

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткое заявление готовится по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с главами ряда африканских стран по Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено", - сказал он журналистам в субботу.

По словам представителя Кремля, встреча завершилась около двух часов ночи.

Украина Африка Владимир Путин Дмитрий Песков
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