МИД договорится с ЦАР о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило представленный Министерством иностранных дел проект межправительственного соглашения с Центральноафриканской Республикой (ЦАР) о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Об этом говорится в распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Центральноафриканской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Центральноафриканской Республики о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов", - говорится в распоряжении.

Министерству иностранных дел поручено провести переговоры с Центральноафриканской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.