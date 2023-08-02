Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

МИД договорится с ЦАР о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило представленный Министерством иностранных дел проект межправительственного соглашения с Центральноафриканской Республикой (ЦАР) о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Об этом говорится в распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Центральноафриканской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Центральноафриканской Республики о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов", - говорится в распоряжении.

Министерству иностранных дел поручено провести переговоры с Центральноафриканской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

ЦАР Правительство МИД Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ведомости" пишут, что падение рубля может вынудить Минфин отступить от бюджетного правила

Военная операция на Украине

В Белгородской области членам теробороны выдали оружие

Путин и Эрдоган договорились в ближайшее время определить место и сроки саммита

Путин и Эрдоган договорились в ближайшее время определить место и сроки саммита

Что произошло за день: среда, 2 августа

Военная операция на Украине

Российские военные предупредили о запрете движения судов в Керченском проливе

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП РФ за I полугодие на 1,4%

Курс евро на "Мосбирже" достиг 103 рублей

С 1 сентября одиннадцатиклассники в России будут учиться по новому учебнику по истории

С 1 сентября одиннадцатиклассники в России будут учиться по новому учебнику по истории

Суд арестовал акции АО "Метафракс Кемикалс" по иску о незаконности его приватизации

Курс доллара на "Мосбирже" поднялся выше 94 рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });