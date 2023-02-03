В России с июля 2022 года число избирателей увеличилось на 131 569

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Общее число избирателей в России по состоянию на 1 января 2023 года составило 108 048 542 человека, сообщил телеграм-канал Центризбиркома России. Это более чем на 130 тысяч человек больше, чем на начало июля 2022 года.

За пределами России находятся 1 984 676 избирателей, в городе Байконур - 11 541, уточнила комиссия.

По сравнению с 1 июля 2022 года избирателей стало больше на 131 569 человек. Ранее сообщалось, что общая численность избирателей стране по состоянию на 1 июля 2022 года составила около 107 917 человек.

При этом, в сравнении с 1 июля 2022 года количество избирателей за пределами России сократилось на 43 992.

В ЦИК отметили, что данные о числе избирателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не публикуются в соответствии с Положением о государственной системе регистрации избирателей.