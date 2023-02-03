Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В России с июля 2022 года число избирателей увеличилось на 131 569

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Общее число избирателей в России по состоянию на 1 января 2023 года составило 108 048 542 человека, сообщил телеграм-канал Центризбиркома России. Это более чем на 130 тысяч человек больше, чем на начало июля 2022 года.

За пределами России находятся 1 984 676 избирателей, в городе Байконур - 11 541, уточнила комиссия.

По сравнению с 1 июля 2022 года избирателей стало больше на 131 569 человек. Ранее сообщалось, что общая численность избирателей стране по состоянию на 1 июля 2022 года составила около 107 917 человек.

При этом, в сравнении с 1 июля 2022 года количество избирателей за пределами России сократилось на 43 992.

В ЦИК отметили, что данные о числе избирателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не публикуются в соответствии с Положением о государственной системе регистрации избирателей.

Центризбирком Байконур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Студенты неисторических специальностей будут изучать СВО и ее последствия

Патрушев оценил дефицит кадров в российском авиапроме более чем в 14 тыс. человек

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

ФАС помогла "Кругу добра" сэкономить 11 млрд рублей

В Кремле заявили, что СВО продолжается, потому что Донбасс пока не защищен до конца

Пандемия коронавируса

В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });