Минсельхоз на 2024-2026 годы заказал 299 беспилотников

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз оформил госзаказ на 2024-2026 годы на 299 беспилотников на сумму 526 млн рублей, а Росрыболовство заказало 153 беспилотника на 221,2 млн рублей, сообщается в презентации, представленной на форуме "День поля" в Новосибирской области.

По данным Минсельхоза за 2022 год, в российском АПК используется 229 беспилотных авиационных систем (БАС).

Как сообщил на форуме директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов, обеспечение АПК беспилотниками входит в программы "Росагролизинга".

Ведомство также рассчитывает на использование в отрасли тяжелых беспилотников.

"Если у нас будет разрешение, а я уверен, что когда-нибудь мы к этому придем, у нас будет соответствующее разрешение и возможность использовать тяжелые беспилотные летательные системы, то эта сфера будет развиваться", - сказал Некрасов.

В начале мая 2023 года Минсельхоз размещал на сайте regulation.gov.ru проект приказа, в соответствии с которым предлагал разрешить сельхозпроизводителям приобретать беспилотные летательные аппараты, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта, за счет инвестиционных кредитов, привлекаемых на развитие растениеводства. Речь шла о кредитных договорах, заключенных с 1 января 2017 года на срок от 2 до 5 лет включительно.

В отдельных регионах страны использование беспилотников сейчас запрещено.