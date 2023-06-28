Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2035 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Утвержденная правительством РФ стратегия развития беспилотной авиации предполагает постепенный рост российского рынка беспилотных авиационных систем до уровня около 1 млн единиц в год к 2035 году и постепенное увеличение рыночной доли российских производителей с 50% до 80%, следует из текста документа, опубликованного кабинетом министров.

Разработать стратегию развития беспилотной авиации в конце 2022 года поручал президент Владимир Путин. Ее реализация позволит запустить в РФ предприятия, которые будут заниматься как финальной сборкой, так и выпуском материалов и комплектующих, а также подготовкой программных решений. Распоряжение, утверждающее программный документ, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Параллельно с разработкой стратегии развития беспилотной авиации по поручению президента России правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии", - цитирует пресс-служба правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Главной целью стратегии в правительстве называют появление в России в ближайшие 6,5 лет новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников с перспективой ее развития до 2035 года. Наибольший потенциал для применения авиабеспилотников власти видят в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы.

Стратегией определены пять ключевых направлений. Первое касается стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Второе - разработки и серийного производства таких систем, а также создания крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников. Третье подразумевает развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвертое - подготовку кадров для беспилотной авиации. Пятое - фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

План мероприятий по реализации стратегии сформирован с учетом этих направлений. Например, в рамках разработки и серийного производства беспилотников уже в 2023 году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. Ответственными за это направление определены Минпромторг, правительство Москвы, АНО "Национальная технологическая инициатива" и ряд других организаций.

Как отмечается в тексте стратегии, в 2022 году объем российского рынка беспилотных авиасистем и услуг с их применением составил около 50 млрд руб. - менее 1% мирового рынка. По экспертным оценкам, в 2023 году показатель будет превышен. Объем российского производства в данной сфере сейчас составляет 16-20 млрд руб. в год. Усредненная структура выручки на российском рынке на 75% формируется за счет реализации услуг с применением авиабеспилотников и на 25% - за счет реализации беспилотных авиационных систем и их компонентов, включая ПО.

Рынок в данной сфере во многом зависит от государства. С 2018 года по 2022 год в рамках госзакупок было заключено почти 2 тыс. контрактов на сумму более 13 млрд руб. Основными заказчиками выступали МЧС, Росгвардия, Росреестр, Минсельхоз, Минобрнауки и Минпросвещения.

"Несмотря на незначительный вклад в валовый внутренний продукт РФ, российский рынок беспилотной авиации обладает значительным потенциалом. К 2030 году число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке РФ оценивается в более чем 180 тыс. единиц и порядка 200 тыс. единиц - к 2035 году. В денежном эквиваленте эти объемы соответствуют почти 200 млрд руб. и более чем 220 млрд руб. соответственно. При прогрессивном сценарии в 2030 году эти потребности на 75% могут быть обеспечены российскими изготовителями по рассматриваемым сегментам, за исключением образовательных беспилотных авиационных систем", - отмечается в тексте стратегии.

Объем российского рынка беспилотных авиационных систем в целом, с учетом потребности в рамках услуг, оценивается в базовом сценарии стратегии примерно в 370 тыс. шт. на период 2023-2026 годов с ростом до уровня около 1 млн шт. к 2031-2035 годам. Доля беспилотных авиасистем российского производства в общем объеме внутреннего рынка должна вырасти с 52% до 80% соответственно.