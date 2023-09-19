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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Утверждены параметры эксперимента по внедрению беспилотников в АПК в 12 регионах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что эксперимент позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов. В нем примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять такие полеты без излишней нормативной нагрузки, сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека и расширит географию их применения.

Сейчас беспилотные технологии используются в самых разных областях, например, в энергетическом секторе, строительстве, сельском хозяйстве, для экспресс-доставки почты и продуктов, перевозки малых грузов и электронной коммерции, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных ситуаций, а также в целях проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. Новый эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.

Алтай АПК Михаил Мишустин Правительство
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