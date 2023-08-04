Подписан закон о бесплатных переводах между своими счетами до 30 млн руб. в месяц

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации, а также на счета, открытые в финансовых платформах, на сумму до 30 млн рублей в месяц.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законопроект (№160987-8) был внесен в парламент в июле 2022 г. Он был принят Государственной думой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Согласно закону, банки не смогут ограничивать размер и количество бесплатных операций в пределах ежемесячного лимита в 30 млн руб. При этом уточняется, что нововведение не распространяется на переводы с карты на карту, а также на переводы при личном присутствии в отделении банка.

Переводить средства без комиссии в пределах 30 млн рублей в месяц можно будет по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке, а также по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей, отмечал ЦБ.

Изначально предполагалось установить лимит бесплатных переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц. Ко второму чтению сумма была резко увеличена - до 30 млн руб. в месяц. Решение увеличить лимит было принято для того, чтобы дать возможность физлицам без комиссий переводить средства от крупных сделок, например, от продажи недвижимости, заявлял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение пяти календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Норма о лимитах в 30 млн руб. вступит в силу через 270 дней. Норма об информировании вкладчиков банков об истечении срока действия вклада вступит в силу через 180 дней.