Объем операций в Системе быстрых платежей во II квартале вырос в 2,3 раза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2023 года вырос до 7 трлн руб., что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (3 трлн руб.), следует из материалов ЦБ.

Количество операций в СБП во втором квартале выросло до 1,6 млрд, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (0,65 млрд операций).

Количество переводов через СБП за квартал выросло на 25% - до 1,3 млрд, а их сумма увеличилась на 27% - до 6,3 трлн руб. Средняя сумма перевода по итогам II квартала составила 4,8 тыс. рублей.

Всего во II квартале через СБП было оплачено 300 млн покупок на 600 млрд руб., что в 1,7 и 1,6 раза соответственно превышает показатели I квартала 2023 года.

Переводами через СБП во II кв. воспользовался каждый второй житель России, оплатой товаров и услуг - каждый четвертый. В среднем один гражданин во II квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП восемь покупок.

По итогам II квартала оплату через СБП принимает более 1 млн предприятий торговли и сервиса (из них 965 тыс. ТСП - малые и средние предприятия), что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Таким образом, во II квартале достигнут один из ключевых показателей стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, который был обновлен регулятором в ноябре прошлого года. Согласно стратегии, до конца 2023 года оплату через СБП должны принимать до 590 тыс. торгово-сервисных предприятий из сегмента МСП (100 тыс. ожидалось до обновления стратегии).

Выплаты гражданам через СБП от юрлиц (например, страховые выплаты, от брокеров и т.д.) во втором квартале выросли до 12,2 млн, а их сумма увеличилась до 59,1 млрд руб., что превышает показатели прошлого квартала на 12% и 32% соответственно (10,8 млн выплат на сумму 44,8 млрд руб. в I кв.).