Дума приняла закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации, а также на счета, открытые в финансовых платформах, на сумму до 30 млн рублей в месяц. Переводы с карты на карту, как и переводы при личном посещении офиса банка, не попали под переводы без комиссии.

Законопроект (№160987-8) был внесен в парламент в июле 2022 г., авторы - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

В рамках первого чтения предполагалось установить лимит бесплатных банковских переводов в пределах с 1,4 млн рублей в месяц. Ко второму чтению сумма была резко увеличена - до 30 млн рублей в месяц.

"Кредитная организация не вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление по поручению физического лица операций по переводу денежных средств в рублях в размере в совокупности ежемесячно не более 30 млн. руб. с банковского счета (вклада) физического лица, открытого в этой кредитной организации, на банковский счет (вклад) указанного физического лица, открытый в другой кредитной организации, или специальный счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому выступает указанное физическое лицо", - говорится в принятом законе.

Уточняется, что банки не смогут ограничивать размер или количество таких операций в пределах установленного лимита. Под новые лимиты не попадут переводы с карты на карту и операции по переводу денежных средств при личном присутствии в отделении.

Решение увеличить лимит было принято для того, чтобы дать возможность физлицам без комиссий переводить средства от крупных сделок, например, от продажи недвижимости, заявлял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение пяти календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

В итоговый текст закона не вошла норма о запрете на дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения (продления договора вклада, перевод с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесение наличных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с банком лицами.

Норма о лимитах в 30 млн рублей вступит в силу через 270 дней после официального опубликования закона. Норма об информировании вкладчиков банков об истечении срока действия вклада вступит в силу через 180 дней после официального опубликования закона.