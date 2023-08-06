Крымский мост временно закрыли для проезда машин

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто в воскресенье днем, сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

О перекрытии было объявлено в 14:00.

Причины остановки движения не уточняются. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что причинами перекрытий являются угрозы атак.

Движение по мосту в последнюю неделю временно перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.