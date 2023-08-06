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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Движение машин по Крымскому мосту восстановили
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после остановки в воскресенье днем, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Об остановке проезда было объявлено в 14:00, о возобновлении - в 15:02. Таким образом, перекрытие продлилось чуть более часа.

Причины остановки движения не уточнялись.

Движение по мосту в последнюю неделю временно перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.

Крымский мост
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