Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после остановки в воскресенье днем, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Об остановке проезда было объявлено в 14:00, о возобновлении - в 15:02. Таким образом, перекрытие продлилось чуть более часа.

Причины остановки движения не уточнялись.

Движение по мосту в последнюю неделю временно перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.