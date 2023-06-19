Правительство в опережающем порядке выделит 4,6 млрд руб. для сельских территорий

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ в этом году из средств, предусмотренных на 2024 год, выделит 4,6 млрд рублей на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующее распоряжение подписано 13 июня. "Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия, Удмуртия, Архангельская, Владимирская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская и Ярославская области", - уточняется в сообщении.

Речь идет о строительстве и обновлении домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений в 23 населенных пунктах с охватом населения более 88 тыс. человек.

Кроме того, будет построено или приобретено более 400 домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках проектов компактной жилищной застройки будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км сетей электроснабжения и более 26 км дорог.

Решение повысит доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для жителей сельской местности, отмечается в пресс-релизе.

Работа ведется в рамках федеральных проектов "Современный облик сельских территорий" и "Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений", которые входят в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий".