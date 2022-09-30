Третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Третью смену в российских школах планируется полностью ликвидировать в следующем году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению.

"На завершение строительства в 2023 году пяти общеобразовательных (школ - ИФ) республики Тывы в рамках ликвидации третьей смены в 2023 году дополнительно (выделено) 1,7 млрд рублей, в 2024 году - 1,6 млрд рублей. И мы ликвидируем в следующем году, таким образом, третью смену вообще. В республике Дагестан большая работа проведена, как вы знаете, в Чеченской республике, и вот республика Тыва. У нас было три региона, где третья смена, в следующем году мы решим это", - сказал Кравцов в пятницу на заседании, посвященном проекту бюджета.

Он уточнил, что средства для ликвидации третьей смены в школах в бюджете заложены.