Фигурант дела об убийстве детей и учителей в казанской гимназии полностью признал вину

Следователи передали его дело в прокуратуру

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве детей и учителей в гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев признал вину, дело передано в прокуратуру, сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о направлении в суд.

"Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", - говорится в пресс-релизе.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105, ч.1 ст.223.1, ч.1 ст.222.1, ч.2 ст.167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).