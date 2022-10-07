Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Фигурант дела об убийстве детей и учителей в казанской гимназии полностью признал вину

Следователи передали его дело в прокуратуру

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве детей и учителей в гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев признал вину, дело передано в прокуратуру, сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о направлении в суд.

"Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", - говорится в пресс-релизе.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105, ч.1 ст.223.1, ч.1 ст.222.1, ч.2 ст.167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

Хроника 03 февраля 2014 года – 07 октября 2022 годаНападения в школах и вузах
СКР Казань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Сбербанк предупредил о сложностях в использовании онлайн-банка за рубежом

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

Беспилотник взорвался на военном аэродроме в Калужской области

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

ФСБ пресекла теракт на Ставрополье, готовившийся сторонниками ИГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });