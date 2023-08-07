Суд по заявлению "Открытия" арестовал 5%-ный пакет Goldman Sachs в "Детском мире"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Открытие" наложил арест на 5-процентный пакет акций "Детского мира", принадлежащий американской Goldman Sachs Group.

Банк "Открытие" обратился в суд с иском о солидарном взыскании с компаний Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC задолженности на сумму 614,7 млн рублей в рамках генерального соглашения по типовому модельному документу, разработанному международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA).

Как следует из материалов суда, Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств по генеральному соглашению, ссылаясь на введение в отношение "Открытия" санкций со стороны Великобритании и США.

Необходимость обеспечительных мер истец мотивировал информацией об отчуждении Goldman Sachs российских активов, содержащуюся как в отчетности группы, так и в СМИ. "Представленные доказательства свидетельствуют о том, что ответчики, входящие в крупный американский конгломерат - группу Goldman Sachs, совершают действия, направленные на прекращение деятельности на территории России", - указывает истец.

Также он ходатайствовал о наложении ареста на денежные средства на всех счетах Goldman Sachs International в любой валюте в банках на территории РФ, в том числе в Голдман Сакс Банке, Юникредит банк и Ситибанке в пределах 614,7 млн рублей или эквивалентной суммы в валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату наложения ареста.

"Открытие" также направило заявление о наложении ареста на активы всех трех ответчиков, включая ценные бумаги, производные финансовые инструменты, на всех счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД), Райффайзенбанке, Росбанке, Абсолют банке, Санкт-Петербургском Расчетно-Депозитарном Центре или других депозитариях в пределах 614,7 млн рублей.

Кроме того, банк попросил суд арестовать 100% долей Goldman Sachs Group в уставном капитале Голдман Сакс Банка, а также принадлежащие группе 37 млн 22 тыс. 588 обыкновенных акций ПАО "Детский мир" - это 5,01% в капитале ритейлера. В число активов, на которые "Открытие" просило наложить арест, также вошли незначительные - в пределах сотых долей процента - пакеты акций ряда публичных компаний, находящиеся на балансе фонда Goldman Sachs III SICAV (Сбербанк, "Аэрофлот", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Магнит", "Татнефть", ВТБ), а также имущественные права Goldman Sachs & Co в отношении ряда товарных знаков.

"Открытие" ссылается на то, что непринятие испрашиваемых обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в случае удовлетворения иска, при отсутствии имущества ответчиков на территории РФ и невозможности исполнения решения за счет имущества ответчиков на территории Великобритании, США, Европейского союза, которые ввели в отношении банка персональные санкции, заблокировав все его активы на территории указанных государств, являются недружественными государствами.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер суд удовлетворил частично.

"Суд, изучив доводы истца, приходит к выводу о том, что представленные истцом доказательства свидетельствуют о наличии невозможности в будущем исполнения судебного акта за счет обращения взыскания на имущество ответчиков, расположенного на территории РФ. Также возможность исполнения ответчиками судебного акта в пользу истца на территории иностранных государств также ограничивается действиями санкций, введенных против истца. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии гарантий исполнимости вероятного судебного акта в пользу истца" - отмечает суд.

Суд удовлетворил заявление банка в части ареста акций "Детского мира", пакетов акций российских компаний, принадлежащих фонду Goldman Sachs III SICAV, а также имущественных прав Goldman Sachs & Co в отношении товарных знаков.

Следующее заседание суда назначено на 7 сентября.

"Детский мир" сейчас проводит через дочерние структуры выкуп собственных акций, конечная цель которого - трансформация из публичной компании в частный бизнес. Арест пакета Goldman Sachs "никак не повлияет" на этот процесс, заявили "Интерфаксу" в "Детском мире".

Банк "Открытие" отказался от комментариев.