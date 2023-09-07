Goldman Sachs хочет перенести дело по иску "Открытия" в Лондон из Москвы

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Goldman Sachs выступает против рассмотрения в российской юрисдикции спора с банком "Открытие", в рамках которого арестованы некоторые его активы, включая 5% "Детского мира", и хочет перенести дело в Лондонский суд.

Банк "Открытие" в конце июля обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о солидарном взыскании с компаний Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC задолженности на сумму 614,7 млн рублей в рамках генерального соглашения по типовому модельному документу, разработанному международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA). Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств по генсоглашению, ссылаясь на введение в отношение "Открытия" санкций со стороны Великобритании и США. Соглашение сторон предусматривало, что все споры должны передаваться Лондонскому международному арбитражному суду (LCIA).

"Наше основное заявление и первое процессуальное действие в настоящем споре - это ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием арбитражной оговорки в соглашении и, соответственно, неподсудности данного спора Арбитражному суду Москвы", - сказал представитель Goldman Sachs на заседании суда в четверг.

По его словам, ни Goldman Sachs, ни "Открытие" не спорят, что данный пункт соглашения является действительным и может быть исполнен.

Представитель Goldman Sachs сообщил, "Открытие" обратилось в российский суд, ссылаясь на статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса, которая относит споры с участием подсанкционных лиц к исключительной компетенции арбитражных судов РФ. Как уточняется в 4 пункте данной статьи, при наличии между сторонами соглашения о рассмотрении споров в международном третейском суде, российская компания под санкциями может обратиться в суд РФ, если иностранное государство или его учреждение создают для нее препятствия в доступе к правосудию.

Согласно позиции Goldman Sachs, у "Открытия", которое находится под американскими и европейскими санкциями, нет никаких препятствий для рассмотрения дела в Лондоне. В качестве доказательства этого тезиса Goldman Sachs получил заключение из LCIA об отсутствии препятствий для переноса спора.

Представитель ответчика напомнил, что правительство Великобритании выдало генеральную лицензию, которая позволяет LCIA получать все необходимые платежи в рамках судебных процессов независимо от санкционного статуса участников. Явка на заседании также возможна, так как нет препятствий для получения визы, кроме этого, возможен онлайн-формат.

Он отметил, что генеральная лицензия позволяет нанимать юристов, в том числе и для представления интересов подсанкционных лиц, при рассмотрении каких-либо споров в Англии. По его словам, к делу приобщены письма нанятых "Открытием" английских юристов. Из них следует, что "Открытие" уже участвует в другом споре в лондонском арбитраже. "Открытие" также выступает истцом по делу в Высоком суде Лондона, которое продолжается с 2019 года.

"Открытие" выступило против оставления дела без рассмотрения и переноса спора. Доказывая право банка рассматривать спор в суде РФ, представитель "Открытия" сослался на постановление Верховного суда по делу "Уралтрансмаша" (декабрь 2021 года), а именно на тот факт, что в случае введения в отношении российского юрлица зарубежных санкций, достаточно только его волеизъявления, чтобы выбрать в качестве исключительной подсудности российский суд.

Представитель "Открытия" также подчеркнул, что генеральная лицензия для лондонского суда, на которую ссылается GS, ограничена. Срок действующей лицензии заканчивается в октябре 2023 года, и нет гарантий, что она будет продлена.

Банк подтвердил свое участие в двух судебных разбирательства в Лондоне, которые были начаты еще до введения санкций, однако считает, что они не имеют связи с новым разбирательством.

Наконец, согласно позиции "Открытия", ходатайство Goldman Sachs не может быть принято, так как отражает позицию только одного их трех ответчиков. "Считаем, что ответчик не имеет возможности заявлять свое ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в отношении иных ответчиков, которые участвуют в настоящем споре. Как мы видим из материалов дела, ответчик 2 (Goldman Sachs Group, Inc. - ИФ) и 3 (Goldman Sachs & Co LLC - ИФ) каких-либо ходатайств об оставлении без рассмотрения не заявляли", - отметил представитель "Открытия".

Кроме ходатайства об оставлении дела без рассмотрения в связи с наличием в соглашении арбитражной оговорки, Goldman Sachs подал еще одно ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи несоблюдением претензионного порядка.

Судья объявил перерыв в заседании, оно продолжится 8 сентября.