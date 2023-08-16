Природные пожары прошли в РФ площадь в 1,5 раза больше, чем в 2022 году

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - МЧС зафиксировало в России с начала 2023 года более 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн га, заявил на совещании у президента глава министерства Александр Куренков. По его словам, площадь, пройденная огнем в этом году, превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.

"На сегодняшний день на всей территории страны действует 169 очагов лесных пожаров на площади свыше 330 тысяч гектаров, из них локализованы только 13 очагов, то есть всего 17%", - привел министр данные Авиалесоохраны.

"При этом пять очагов лесных пожаров на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов", - добавил он.

МЧС прогнозирует, что ситуация с пожарами останется неблагоприятной на территории Якутии, Хабаровского края и Амурской области. Сейчас пожароопасная ситуация в регионах отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера.