Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

На севере Красноярского края горит больше 20 тысяч га леса

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лес горит в отдаленных труднодоступных территориях Эвенкийского и Туруханского районов Красноярского края, сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра.

Причиной пожаров названы сухие грозы при жаркой погоде и отсутствии осадков. Угрозы населенным пунктам пожары не создают.

Как сообщает сайт лесопожарного центра, на 11:00 (07:00 по Москве) 7 августа, на территории края действуют 50 лесных пожаров на площади 23 тысячи га.

"В патрулировании и тушении участвуют более 500 специалистов краевого лесопожарного центра, лесничеств и Лесной охраны, применяются 98 единиц техники", - говорится в сообщении.

28 июля в лесах края был введен режим ЧС. В регионе ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.

Красноярский край Эвенкийский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура добилась ареста имущества "Метафракса"

"Коммерсантъ" сообщил о выходе из "СГ-Транс" двух основных акционеров

В России с сентября может подорожать индюшатина

В России с сентября может подорожать индюшатина

Что произошло за день: воскресенье, 6 августа

Сообщение о мине недалеко от севастопольского пляжа не подтвердилось

Дорога между Крымом и Херсонской областью повреждена при обстреле ВСУ

Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Дрейфующая мина обнаружена вблизи пляжа Севастополя

Крымский мост временно закрыли для проезда машин

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });