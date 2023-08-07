На севере Красноярского края горит больше 20 тысяч га леса

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лес горит в отдаленных труднодоступных территориях Эвенкийского и Туруханского районов Красноярского края, сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра.

Причиной пожаров названы сухие грозы при жаркой погоде и отсутствии осадков. Угрозы населенным пунктам пожары не создают.

Как сообщает сайт лесопожарного центра, на 11:00 (07:00 по Москве) 7 августа, на территории края действуют 50 лесных пожаров на площади 23 тысячи га.

"В патрулировании и тушении участвуют более 500 специалистов краевого лесопожарного центра, лесничеств и Лесной охраны, применяются 98 единиц техники", - говорится в сообщении.

28 июля в лесах края был введен режим ЧС. В регионе ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.