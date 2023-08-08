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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В законсервированном цехе "Башкирской содовой компании" произошел взрыв

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Стерлитамаке одном из законсервированных цехов "Башкирской содовой компании" произошел взрыв и пострадали два человека, сообщил "Интерфаксу" представитель администрации города.

Взрыв произошел вечером 7 августа, с цехе №11 по производству поливинилхлорида, в корпусе 1304, уточнил он. По его словам, пострадала женщина 1971 года рождения, водитель электрокара, и мужчина 1972 года - аппаратчик. Они госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами.

"Цех находится на консервации. В ходе подготовительных работ произошел хлопок остаточного поливинилхлорида. Здание пятиэтажное, кирпичное, частично повреждено остекление, разрушений нет. (...) Угрозы для жизни и здоровья граждан города нет", - отметил представитель мэрии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БСК, 7 августа на территории производства "Каустик" цеха №11 БСК во время проведения подготовительных работ по передаче технологического оборудования в капитальный ремонт произошло выделение остаточных паров газа винилхлорида из дегазатора. "В этот момент по неустановленным причинам произошло искрообразование, повлекшее за собой воспламенение воздушно-газовой смеси с последующим хлопком. В результате хлопка водитель погрузчика и аппаратчик цеха, проводивший в помещении работы по подготовке дегазатора, получили термические ожоги тела 1 и 2 степени", - говорится в комментарии.

На место оперативно прибыли фельдшер здравпункта и городская скорая помощь, заводские и городские пожарные части. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, и позже их доставили в городскую клиническую больницу в Стерлитамаке. Распространение открытого огня допущено не было. Причины взрыва расследуются. Создана комиссия под управлением Ростехнадзора для установления причин произошедшего.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в России производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

Государству принадлежит 57,44% БСК (из них 11,72% - у Башкирии в доверительном управлении), Башкирии - 38,28%.

БСК Ростехнадзор Стерлитамак Башкирия
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