Башкирская содовая компания может направить на дивиденды 51,1% прибыли за 2023 год

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета 3 257,18 рубля на акцию, сообщила БСК.

На выплату дивидендов из чистой прибыли за прошлый год предложено направить 5,396 млрд рублей, оставшуюся часть прибыли - оставить в распоряжении компании.

По итогам 2023 года АО получило 10,55 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 1,6 раза больше показателя предыдущего года. Таким образом, на дивидендные выплаты может быть направлено 51,1% прибыли.

За 2022 год БСК выплатила 3,294 млрд рублей дивидендов (49% от суммы чистой прибыли, равнявшейся 6,719 млрд рублей) из расчета 1 988,1 рубля на акцию. Оставшаяся часть прибыли осталась в распоряжении предприятия. Таким образом, дивидендный доход на акцию за 2023 год может вырасти в 1,6 раза.

Собрание пройдет 27 июня в форме заочного голосования. В повестке - традиционные вопросы (утверждение отчетности, распределение прибыли, обсуждение дивидендов, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, выплата вознаграждения членам совета, назначение аудитора).

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

Уставный капитал АО составляет 165 664 800 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 100 рублей каждая. Информация о владельцах не раскрывается.