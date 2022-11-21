БСК планирует отказаться от зарубежных ценовых индикаторов на кальцинированную соду

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ООО ТД "Башхим" (входит в АО "Башкирская содовая компания" (БСК) утвердило торговую политику по реализации кальцинированной соды с учетом отказа от зарубежных ценовых индикаторов, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

"Торговая политика разработана с целью установления недискриминационных и прозрачных условий реализации кальцинированной соды ООО ТД "Башхим". Документ устанавливает, в том числе, формулу, определяющую размер базового уровня цен на это сырье, которое компания поставляет на внутренний рынок России. Также содержатся правила предоставления скидки, на размер которой влияет долгосрочное сотрудничество, объем выборки за период, условия оплаты", - уточняется в сообщении.

Таким образом, приоритетом для компании станет удовлетворение спроса отечественных потребителей и внутреннего рынка, которые занимаются, в частности, производством стекла, керамики и других строительных материалов, отмечается в пресс-релизе.

Ведомство в рамках работы "по соблюдению принципов ответственного ценообразования на внутреннем рынке со стороны компаний, в том числе путем неприменения ими зарубежных ценовых индикаторов", утвердило торговую политику торгового дома БСК.

Ранее сообщалось, что идея создания национальных ценовых индикаторов возникла на фоне введения санкций, колебания курса рубля и необходимости "отвязать" внутренние цены на торгуемые товары от зарубежных индексов и валюты.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год, РФ владела 57,44% БСК, Башкирия - 38,28% (еще 11,72% федерального госпакета - в доверительном управлении у республики), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%. Позднее со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщалось, что федеральный пакет в 47% предприятия передан в доверительное управление АО "Русский водород".