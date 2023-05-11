"Башкирская содовая компания" в 2022 г. более чем вдвое снизила чистую прибыль по МСФО

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Консолидированная чистая прибыль АО "Башкирская содовая компания" и его дочерних предприятий по МСФО по итогам 2022 года составила 6,667 млрд рублей, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщается в материалах компании.

Показатель OIBDA уменьшился в 2 раза, до 11,707 млрд рублей.

"Снижение OIBDA и чистой прибыли в 2022 году связано со значительным укреплением курса рубля, а также необходимостью перестройки логистических цепочек", - поясняет АО.

Выручка при этом увеличилась на 14,5% - до 85,907 млрд рублей. В структуре выручки основная доля доходов приходится на реализацию кальцинированной соды (42%), ПВХ - 21%, каустической соды - 8%, пищевой соды - 5%.

"Выручка компании хорошо диверсифицирована по 80 наименованиям продукции, рынкам сбыта и отраслям промышленности. У компании стабильный рост выручки и OIBDA, высокая рентабельность, низкая долговая нагрузка и сбалансированный кредитный портфель", - отмечается в материалах.

Капитальные вложения в прошлом году выросли на 44%, до 6,667 млрд рублей, "инвестиционные проекты АО "БСК" направлены на модернизацию и обновление производственных мощностей для устойчивого развития бизнеса", отмечает компания.

Чистый долг вырос в 9,8 раза, до 20,163 млрд рублей.

"Компания располагает кредитными линиями от 8 банков с доступными лимитами 42 млрд рублей. Кредитный рейтинг "ruA+" от "Эксперт РА", прогноз по рейтингу - развивающийся", - уточняет АО.

Финансовые результаты по РСБУ за 2022 год БСК не раскрывала.

В операционную структуру компании входят производства "Каустик" и "Сода", АО "Березниковский содовый завод" (БСК владеет 95,8% завода), ООО ТД "Башхим" (100%), АО "СК" (50%, остальная часть - у германской Heidelberg Cement AG).

Согласно отчетным данным предприятия, РФ владеет 57,44% БСК (из них 11,72% - у Башкирии в доверительном управлении), Башкирия - 38,28%.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.