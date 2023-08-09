Суд частично арестовал счета "Метафракса" в рамках дела об оспаривании его приватизации

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал часть денежных средств на счетах АО "Метафракс Кемикалс" в рамках дела об оспаривании приватизации предприятия, сообщается в материалах суда.

Отмечается, что арест не распространяется на те денежные средства, которые предназначены для выплаты зарплаты и иных платежей работникам, перечисления налогов и других обязательных платежей. Также допускаются расчеты за коммунальные услуги и перечисления контрагентам по заключенным договорам для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности.

В материалах указано, что один из ответчиков по делу возражал против наложения обеспечительных мер, поскольку они могут повлечь остановку работы предприятия, так как не позволят проведение платежей, необходимых для поддержания его текущей деятельности.

Это уже не первые обеспечительные меры, которые приняты судом по заявлению Генпрокуратуры.

Ранее суд арестовал все движимое и недвижимое имущество, запретил органам управления предприятия принимать решения о распределении прибыли и убытков. Также запрещено принимать решения о выплате вознаграждения членам совета директоров, совершать иные действия и сделки, имеющие целью вывести денежные средства и имущество из собственности предприятия.

Кроме того, суд удовлетворил просьбу прокуратуры о наложении запрета выплачивать дивиденды компании, а также совершать любые действия, которые ухудшают положение работников или влекут остановку производства. ФНС запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления "Метафракс Кемикалс".

"Метафракс Кемикалс" возражал против удовлетворения ходатайства, мотивируя это тем, что принятие таких обеспечительных мер может повлечь значительный ущерб предприятию с учетом имеющихся кредитных обязательств перед Газпромбанком на общую сумму 61,3 млрд рублей.

Также в качестве обеспечительных мер наложен арест на акции "Метафракс Кемикалс", принадлежащие ответчикам - "Метахолдингу" (основной владелец АО "Метафракс Кемикалс", 281 млн 672 тыс. 929 акций, или 93,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (2 млн 124 тыс. акций, 0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (802 тыс. 299 акций, 0,3%). Запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров.

В августе Генеральная прокуратура РФ направила в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО "Метафракс Кемикалс". Свои требования прокуратура мотивировала тем, что в "ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс". По мнению истца, предприятие представляет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

В свою очередь в пресс-службе "Метафракс Кемикалс" сообщали, что считают приватизацию законной и имеют все подтверждающие документы, компания продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.

Первое судебное заседание назначено на 25 августа.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным сайта компании, химический дивизион группы включает в себя, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

В настоящее время списки аффилированных лиц компания не публикует, а списки за прошлые периоды - удалила. Ранее со ссылкой на список аффилированных лиц по состоянию на конец июня 2022 года сообщалось, что АО "Метахолдинг" владело 95,9% уставного капитала "Метафракс Кемикалс", гендиректор "Метафракса" Владимир Даут - 0,5%.

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократило выручку по РСБУ на 15% к уровню 2021 года - до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.