Памфилова рассказала о выдвижении в депутаты в одном округе сразу восьми Вахтиных

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что на выборы в один райсовет Воронежской области вместе с кандидатом от партии "Родина" Владимиром Вахтиным выдвинулись семь его однофамильцев. Глава ЦИК пригрозила принять меры против политтехнологов, которые используют "двойников".

В ЦИК поступила жалоба от руководителя партии "Родина" Алексея Журавлева о ситуации с выборами в совет народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области.

"В конкуренты кандидату от партии "Родина" по округу номер 11 Вахтину Владимиру Ивановичу выдвинуто сразу семь кандидатов-двойников. Замечательно, все Вахтины", - рассказала Памфилова.

"Они не меняли фамилии, там просто живут однофамильцы. Вот так вот нашли политтехнологи, видимо, чем-то привлекли этих людей, далеких от политики, чтобы, фактически, дезавуировать, видимо, уважаемого, пользующегося авторитетом человека от уважаемой, кстати, партии", - считает Памфилова.

"Опять, как феникс уже с новыми перьями, в новом окрасе возникает проблема двойников. Мы с вами приложили неимоверные усилия, были приняты поправки, чтобы уж как-то были преданы общественной анафеме эти грязные политтехнологии. Нет, они все равно находят лазейки. Проявилось это сейчас, я вам скажу, самым гнусным образом в Воронежской области", - отметила она.

Там же кандидату от "Родины" по округу номер семь Максиму Бочарову выдвинули двоих Бочаровых, по номеру пять - Александру Шевелюхину противостоит однофамилец Сергей Шевелюхин, аналогичная ситуация в округе номер четыре. Трое из четырех кандидатов от "Родины" в настоящее время являются действующими депутатами представительных органов, говорится в жалобе Журавлева.

"Да, у нас с вами нет возможности (говорить о нарушениях - ИФ), тут действующий закон не нарушен. Мы только с вами можем выразить публичное общественное порицание таким методам, когда просто топят реальных кандидатов, пользующихся уважением людей. Страна должна знать имена тех (политтехнологов - ИФ), кто предлагает эти гнусные, грязные технологии. Наверное, мы с вами все-таки заведем такой "черный список" тех, кто (этим) занимается", - сказала Памфилова.

По ее мнению, выдвижение двойников в качестве кандидатов на выборы "не нужно никому, кроме, видимо, каких-то мелких интересов каких-то чиновников, связанных с политтехнологами". "(Они- ИФ) решают свои проблемы, зарабатывают деньги на нас с вами, потому что они пытаются гробить репутацию как власти, так и нас с вами. Мы им объявляем бой, будем их "вытаскивать на солнышко". Это недопустимо, совсем распоясались", - сказала Памфилова.

В 2021 году использование двоих "двойников" против кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского в ЗакС Петербурга вызвало большой резонанс. Памфилова призывала людей, сменивших имена и фамилии, а также внешность сняться с выборов. После этого Госдумой приняла поправки, по которым в бюллетене для голосования должны быть указаны старые ФИО, если кандидат изменил их в течение года до голосования.