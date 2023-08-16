Памфилова назвала фигурой речи свое предложение о черных списках политтехнологов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала "фигурой речи" свое предложение о составлении черных списков политтехнологов, использующих в своей работе выдвижение "двойников" на выборах, призвав сообщество политических консультантов самостоятельно выработать этические рамки для своей профессиональной деятельности.

"Я-то думала, что всем понятно, что это фигура речи, а не реально, что мы сейчас сядем и будем что-то на бумагу складывать. Но мне понравилось, что это вызвало очень оживленную дискуссию среди политтехнологов, и это хорошо. Потому что есть проблема. Мы понимаем, что в законе - а у нас избирательное законодательство довольно сложное - можно найти какую-то дырочку, какую-то лакунку, найти, за что зацепиться, чтобы как-то интерпретировать. То есть политтехнологи, конечно, этим занимаются", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК.

"Но очень важно, что никакими черными списками, даже если бы мы в буквальном смысле этим занимались, не решить проблему, которую решить может только само политтехнологическое сообщество на принципах саморегулирования", - добавила она.

О черном списке политических консультантов, которые в своей работе используют технологии "двойников", Памфилова говорила на заседании ЦИК 9 августа. "Да, у нас с вами нет возможности (говорить о нарушениях - ИФ), тут действующий закон не нарушен. Мы только с вами можем выразить публичное общественное порицание таким методам, когда просто топят реальных кандидатов, пользующихся уважением людей. Страна должна знать имена тех (политтехнологов - ИФ), кто предлагает эти гнусные, грязные технологии. Наверное, мы с вами все-таки заведем такой черный список тех, кто (этим) занимается", - сказала тогда Памфилова.

"Наверное, хорошо, что мой камешек в этот огород какую-то, может быть, небольшую бурю в стакане воды поднял, но, тем не менее, конечно, очень важно, когда само политтехнологическое сообщество внутри себя (...) определило бы какие-то этические рамки, нормы того, что дозволено, а за что переходить нельзя, что дискредитирует не только их самих - меня это меньше всего волнует - а дискредитирует выборы в стране, что недопустимо", - сказала глава ЦИК в среду.

Вместе с тем, как сказала Памфилова, двойники на выборах - "не бог весь какая проблема", поправки в законодательство, которые призваны с ней бороться, по ее словам, работают. "В этом году, мы проанализировали, и таких случае меньше, чем раньше было", - отметила глава ЦИК.

"Двойники" в Тольятти

Тем не менее, такие случаи есть, в частности, в Тольятти, сказала глава ЦИК России. На выборах депутатов думы городского округа Тольятти восьмого созыва, которые проводятся по 35 одномандатным округам, из 227 зарегистрированных кандидатов, есть шесть случаев, которые привлекли внимание ЦИК. Так, в 21 округе два кандидата с ФИО Душкова Алена Владимировна - одна от "Единой России", вторая - зарегистрированная от "Справедливой России - Патриотов - За правду" (СРЗП), которая сменила фамилию и имя 7 июля 2023 года (ранее Степаненко Анна Владимировна). "То есть (сменила - ИФ) в период избирательной кампании. Об этом в соответствии с законом будет указано в избирательном бюллетене", - сказала Памфилова.

Еще на одном участке "отомстили "Справедливой России"", пошутила Памфилова. "У нас по округу 33 была зарегистрирована Семибратова Валентина Евгеньевна от СРЗП и, в пику уже, Семибратову Валентину Владимировну регистрируют - тут уже разница в отчестве, это уже "Коммунисты России" подкузьмили "Справедливой России"", - рассказала глава ЦИК. Смена фамилии второй кандидаткой была осуществлена в июле этого года в связи со вступлением в брак, информация о смене этих данных будет отражена в избирательном бюллетене.

Также Памфилова рассказала о случаях выдвижения однофамильцев в четырех округах Тольятти: первом (два Поповых - самовыдвиженец и СРЗП), 13-м (два Сазоновых - от "Коммунистов России" и СРЗП), 17-м (два Абрамовых - от СРЗП и "Коммунистов России") и 19-м (два Краснова - от "Коммунистов России" и КПРФ). "В данном случае сделано всё по закону. Нет в законодательной базе такого, чтобы, если появился однофамилиц, то мы его не регистрируем. Раз есть такое явление, я не знаю, что еще надо добавить в закон. По-моему, все, что можно, мы уже добавили. Есть право людей, есть распространенные фамилии", - сказала глава ЦИК.

По ее мнению, в случае, если против известного и зарекомендовавшего себя ранее кандидата выдвигается "двойник", первый может обратить этот факт в конкурентное преимущество, грамотно развив его в рамках своей избирательной кампании.