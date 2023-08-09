Два подъезда многоэтажки в Махачкале после взрыва газа признаны непригодными для проживания

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Махачкалы (Дагестан) приняли решение временно расселить жильцов из двух подъездов, наиболее пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в среду, сообщил глава города Юсуп Умавов.

"По итогам поквартирного обхода дома №2 на улице Айвазовского межведомственной комиссией принято решение о недопустимости нахождения жильцов двух из пяти подъездов в квартирах", - написал Умавов в своем телеграм-канале.

По его словам, комиссия зафиксировала значительные разрушения в результате взрыва, нахождение в квартирах небезопасно для жизни и здоровья жильцов.

Их будут расселять в гостиницы, некоторые решили поехать к родственникам.

Двери в подъезды закрыты, они обесточены и отключены от всех коммунальных услуг, уточнил глава города.

В четверг на место приедут специалисты министерства строительства республики и вместе с сейсмологами проведут детальный анализ и дадут оценку, подлежат ли квартиры восстановлению, отметил он.

Жильцов остальных трех подъездов пустили в квартиры, им возобновят подачу коммунальных услуг, кроме газа, добавил Умавов.

В среду утром в жилом многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. За помощью к медикам обратились восемь человек. Было эвакуировано 150 человек, в том числе 35 детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жильцам дома будет оказана вся необходимая помощь.