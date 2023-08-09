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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадали семеро взрослых и ребенок

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Махачкале при взрыве газа в многоквартирном доме пострадали восемь человек: семеро взрослых жильцов получили медицинскую помощь амбулаторно, одного ребенка доставили в больницу, сообщил Минздрав Дагестана.

Пострадавшему ребенку три года, он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, и ранение глаза.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава, травм у семи обратившихся нет, им потребовалась помощь в связи с психологическим состоянием.

Взрыв газа без возгорания произошел в квартире на четвертом этаже шестиэтажного дома, сообщали в МЧС. По внешним признакам имеются трещины на несущих конструкциях дома и на стенах лестничной клетки, выбиты окна хаотично с 3-го по 5-й подъезд. Также повреждены шесть припаркованных во дворе автомобилей. Один подъезд был сильно разрушен, сообщили в мэрии города.

Из здания вывели 150 человек, в том числе 35 детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал оказать жильцам дома всю необходимую помощь.

Дагестан МЧС Минздрав Сергей Меликов Махачкала
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