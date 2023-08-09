Причиной взрыва в жилом доме в Махачкале названа утечка газа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Предварительной причиной взрыва в жилом шестиэтажном доме в Махачкале названа утечка газа, сообщил в Telegram глава города Юсуп Умавов.

По его словам, на время обследования пострадавшего здания жильцов отселят. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.

В МЧС Дагестана ранее сообщали, что из здания после взрыва эвакуировали 150 человек, в том числе 35 детей. Региональный Минздрав сообщал, что трехлетнему мальчику потребовалась госпитализация, он получил травмы. Еще семь человек обратились к медикам в связи с возникшими психологическими проблемами.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома утром 9 августа, пожара не последовало. По внешним признакам имеются трещины на несущих конструкциях дома и на стенах лестничной клетки, выбиты окна хаотично с 3-го по 5-й подъезд. Также повреждены шесть припаркованных во дворе автомобилей.