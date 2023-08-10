Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде оценил ущерб от взрыва как значительный

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в Сергиевом Посаде на складе частной компании Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ) нанесен значительный ущерб, говорится в распространенном в четверг сообщении завода.

"ЗОМЗ нанесен существенный ущерб, но его точную оценку пока провести затруднительно. Имущество предприятия застраховано", - подчеркивается в сообщении предприятия.

В нем содержится обещание оказать всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям.

Как сообщалось, утром в среду на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. В результате ЧП пострадали более 50 человек, из них шесть направили в реанимацию. Позже появилось сообщение о том, что в реанимации от ран, полученных в результате взрыва, скончалась женщина - сотрудница ЗОМЗ.

Как сообщается на сайте предприятия, Загорский оптико-механический завод - один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры и фотометрических приборов. ЗОМЗ является головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров.