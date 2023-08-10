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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде оценил ущерб от взрыва как значительный

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в Сергиевом Посаде на складе частной компании Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ) нанесен значительный ущерб, говорится в распространенном в четверг сообщении завода.

"ЗОМЗ нанесен существенный ущерб, но его точную оценку пока провести затруднительно. Имущество предприятия застраховано", - подчеркивается в сообщении предприятия.

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В нем содержится обещание оказать всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям.

Как сообщалось, утром в среду на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. В результате ЧП пострадали более 50 человек, из них шесть направили в реанимацию. Позже появилось сообщение о том, что в реанимации от ран, полученных в результате взрыва, скончалась женщина - сотрудница ЗОМЗ.

Как сообщается на сайте предприятия, Загорский оптико-механический завод - один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры и фотометрических приборов. ЗОМЗ является головным предприятием по разработке и серийному выпуску биноклей и монокуляров.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Загорский оптико-механический завод Сергиев Посад
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