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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - По делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде задержан технический директор компании "Пиро-Росс", которой принадлежал склад, сообщили в подмосковном главке СКР. В компании прошли обыски и были изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников.

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Следователи допросили некоторых руководителей фирмы. По делу назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы, которые должны установить причины возгорания, , а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

"В качестве свидетелей допрошены 34 человека, произведено 7 выемок. Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода" (Загорского оптико-механического завода, ЗОМЗ), - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе ЗОМЗ 9 августа уточняли, что взорвавшийся склад пиротехники находился не на территории предприятия, а рядом с ней, и принадлежит частной компании.

По данным СКР, после взрыва медпомощь потребовалась 60 пострадавшим, девять человек пропали без вести, одна женщина погибла. В ГУ МЧС Подмосковья утром 10 августа сообщили о 12 пропавших без вести. Эти данные все еще уточняются. Вечером 9 августа глава муниципалитета Дмитрий Акулов говорил о восьми пропавших.

Утром региональный Минздрав сообщил, что в врачам обратился 71 пострадавший, 14 человек остаются в подмосковных больницах, в том числе трое в тяжелом состоянии в реанимации. Еще два человека были переведены на лечение в федеральные клиники.

Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
МЧС СКР Сергиев Посад Московская область Загорский оптико-механический завод Пиро-Росс
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