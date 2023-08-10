По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"

Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - По делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде задержан технический директор компании "Пиро-Росс", которой принадлежал склад, сообщили в подмосковном главке СКР. В компании прошли обыски и были изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников.

Следователи допросили некоторых руководителей фирмы. По делу назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы, которые должны установить причины возгорания, , а также 60 судебно-медицинских экспертиз.



"В качестве свидетелей допрошены 34 человека, произведено 7 выемок. Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода" (Загорского оптико-механического завода, ЗОМЗ), - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе ЗОМЗ 9 августа уточняли, что взорвавшийся склад пиротехники находился не на территории предприятия, а рядом с ней, и принадлежит частной компании.

По данным СКР, после взрыва медпомощь потребовалась 60 пострадавшим, девять человек пропали без вести, одна женщина погибла. В ГУ МЧС Подмосковья утром 10 августа сообщили о 12 пропавших без вести. Эти данные все еще уточняются. Вечером 9 августа глава муниципалитета Дмитрий Акулов говорил о восьми пропавших.

Утром региональный Минздрав сообщил, что в врачам обратился 71 пострадавший, 14 человек остаются в подмосковных больницах, в том числе трое в тяжелом состоянии в реанимации. Еще два человека были переведены на лечение в федеральные клиники.

Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).