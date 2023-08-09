Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пострадавшая в результате взрыва в Сергиевом Посаде женщина скончалась в реанимации, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы администрации муниципалитета.

В нем отмечается, что женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 Загорского оптико-механического завода

Как сообщалось, в 10:45 среды на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. В результате ЧП пострадали более 50 человек, из них шесть направили в реанимацию.