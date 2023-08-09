Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Восемь человек числятся без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде

Восемь человек числятся без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Продолжается разбор завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Акулов.

"Продолжаю держать вас в курсе по ситуации с ликвидацией последствий взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено", - написал Акулов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте. На данный момент зафиксировано 235 обращений местных жителей о разрушениях.

Как сообщалось, в 10:45 среды на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. Ранее в Минздраве региона сообщали, что одна из пострадавших после взрыва скончалась в больнице.

Взрыв в Сергиевом Посаде

9
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Сергиев Посад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 9 августа

Задержанный глава ульяновского Димитровграда уволен в связи с утратой доверия

Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС

Взрыв в Сергиевом Посаде. Что известно к этому часу

Взрыв в Сергиевом Посаде. Что известно к этому часу

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Экс-сотрудник владимирской колонии подозревается в разглашении гостайны

Ремонтная "дочка" "Аэрофлота" впервые в РФ выполнила замену стоек шасси на Boeing 777

Ремонтная "дочка" "Аэрофлота" впервые в РФ выполнила замену стоек шасси на Boeing 777

В Сергиевом Посаде после взрыва медпомощь потребовалась 52 горожанам

Взрывная волна задела часть помещений завода в Сергиевом Посаде

Взрывная волна задела часть помещений завода в Сергиевом Посаде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });