Восемь человек числятся без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Продолжается разбор завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Акулов.

"Продолжаю держать вас в курсе по ситуации с ликвидацией последствий взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено", - написал Акулов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте. На данный момент зафиксировано 235 обращений местных жителей о разрушениях.

Как сообщалось, в 10:45 среды на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. Ранее в Минздраве региона сообщали, что одна из пострадавших после взрыва скончалась в больнице.