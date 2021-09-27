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Медведев заявил, что 50% атак на серверы ЦИК во время выборов происходили из США

Он также счел вмешательством в дела РФ рекомендацию Twitter подписаться на Навального

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Приблизительно 50% совершенных в ходе выборов в Госдуму на серверы Центризбиркома хакерских атак было из США, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Во время проведения этих трехдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития приблизительно 50% из этих атак происходило из США. Разве это не повод для того, чтобы начать разборку?", - сказал Медведев в интервью телеканалу RT.

По окончании голосования 19 сентября замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил "Интерфаксу", что массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России совершались практически в круглосуточном режиме, но системы защиты справились с ними.

Медведев также расценил наличие аккаунта оппозиционера Алексея Навального, который отбывает уголовное наказание в РФ, в топе рекомендаций для подписчиков Twitter как вмешательство во внутренние дела РФ.

"Когда я смотрел рекомендации твиттера, на кого мне подписаться, естественно первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство", - сказал Медведев в интервью RT.

Он отметил, что цифровые гиганты, в числе которых и социальные сети, играют по своим правилам.

"Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США. Ведь деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения. Кого-то милуют, кого-то казнят", - добавил он.

Медведев привел в качестве примера, случай, когда были заблокированы аккаунты в социальных сетях бывшего президента США Дональда Трампа.

Дмитрий Медведев

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