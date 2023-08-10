Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг поднялся к 3150п по индексу МосБиржи

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне высокой нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, положительно отреагировавших на статистику по инфляции в США за июль. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к 3150 пунктам, при этом лидировали бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ (+7,4%), а также акции нефтегазового сектора.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3148,86 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1017,71 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 5%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 97,48 рубля (+0,28 рубля).

Акции ВТБ выросли на новостях о передаче банку всех акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в доверительное управление, что поддержал президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ВТБ получит 100% акций ОСК в доверительное управление сроком на 5 лет. ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

Расписки VK (+4,3%) подорожали на фоне вышедшего отчета за полугодие: выручка в I полугодии по МСФО выросла на 36% (до 57,3 млрд руб.), во II квартале - на 33,5% (до 29,98 млрд руб.); показатели превысили прогнозы.

Также выросли акции "Газпром нефти" (+5%), расписки TCS Group (+4,3%), OZON (+3,4%), бумаги "Московской биржи" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Татнефти" (+2,5%), "Северстали" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +1,4% "префы"), АФК "Система" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,4%), "НЛМК" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), Сбербанка (+1% и +1,2% "префы"), "Роснефти" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Русала" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг сохранил оптимистичный настрой: цены на нефть курсировали вблизи годовых вершин, рубль оставался слабым, общерыночный фон несколько улучшился, также наблюдается относительное затишье в геополитике и санкционной новостной повестке.

Рост потребительских цен (ИПЦ) в США несколько ускорился с июньских 3% до 3,2% в июле, но и эта динамика оказалась более сдержанной, чем ожидали аналитики, предполагавшие подъем на 3,3%. Базовый ИПЦ также замедлился чуть сильнее консенсус-прогноза. В пятницу картину инфляции в Штатах дополнит индекс цен производителей (PPI) за июль. В конце недели ожидается выход отчетности "Русала" по МСФО за I полугодие 2023 г.

"Участники торгов в последние дни продолжали пользоваться благоприятной конъюнктурой, а в конце недели "фактор пятницы" и заметная перекупленность по многим инструментам могут послужить поводом для фиксации прибыли. Наш прогноз на 11 августа по индексу МосБиржи - 3025-3175 пунктов", - говорит Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, инвесторы продолжают покупать российские акции, реагируя на сильные финансовые и операционные результаты многих компаний. Также "бычьи" настроения поддерживает рост цен на сырье и новости о передаче правительством пакета акций госкомпании ОСК в доверительное управление ВТБ. Сдерживающим ралли фактором выступает неопределенность на мировых рынках.

По оценке аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, рынок вырос на фоне относительно дорогой нефти, а также благодаря позитивной динамике на глобальных площадках.

В среду вышли данные по потребительской инфляции в США в июле, которые оказались лучше ожиданий и позитивно сказались на настроениях инвесторов. Статистика повышает уверенность в том, что ФРС не будет спешить с дальнейшим повышением процентной ставки, которая негативно влияет на динамику экономики США. В пятницу в фокусе внимания инвесторов будут данные о производственной инфляции в США (в июле ожидается снижение показателя до 2,3% г/г), а в России выйдут данные о ВВП за 2-й квартал 2023 года, напомнил аналитик.

Нефть Brent торгуется в районе $87 за баррель, оставаясь вблизи годового максимума $88,97 за баррель. Позитивный фон для продолжения роста нефти сохраняется за счет поддержки цен со стороны ОПЕК, а также сокращения рисков перехода мировой экономики в рецессию (что предполагает сохранение высокого спроса на нефть), полагает Капустянский.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказал рост мировых цен на газ из-за забастовок рабочих в Австралии и рисков перебоев в поставках. Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле, тем временем, упал на 11,2% г/г из-за плановых ремонтных работ на ключевых заводах по сжижению газа "Ямал СПГ" и "Сахалин-2". "Селигдар" (+2,9%) продолжает получать поддержку на надеждах возвращения к выплате дивидендов, отмечает аналитик.

"Распадская" (-1,3%) в четверг представила слабые финансовые результаты за I полугодие из-за падения мировых цен на коксующийся уголь в два раза. VK (762,8 рубля) также слабо отчиталась как за II квартал, так и за I полугодие, считает Кожухова, из-за сильного сокращения рентабельности в условиях наращивания инвестиций в новые проекты. С технической точки зрения расписки VK выглядит несколько перекупленными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, что указывает на возможность развития нисходящей коррекции в район 721 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), полагает аналитик, отметив, что фундаментальная целевая цена составляет 1139 рублей, с рекомендацией "покупать".

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, на российском рынке продолжает работать фактор валютной переоценки акций, также оказывают поддержку корпоративные новости.

Выросли акции ВТБ на новостях о передаче банку госпакета ОСК. Бумаги "Яндекса", напротив, оказались в группе аутсайдеров на новостях о переговорах по продаже израильского подразделения Yango Israel. На рынке рассматривают данный шаг в качестве вынужденного, считает Кочетков, так как он может быть связан с реализацией закона о передаче с 1 сентября доступа к информации о заказах такси специальным службам. Соответственно, продажа может состояться с дисконтом.

Отчет VK не вызвал на рынке энтузиазма, хотя убыток за I полугодие сократился в 6 раз (до 8,8 млрд рублей). Результаты за I полугодие нельзя назвать плохими, но убыток во II квартале увеличился по сравнению с I кварталом в 2,5 раза (до 5,4 млрд рублей), отмечает аналитик.

Ситуация на валютном рынке пока существенно не меняется, даже после того, как ЦБ РФ с 10 августа приостановил операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила. При этом растут котировки нефти, дорожает газ в Европе. То есть экспортеры оказываются в крайне выгодной ситуации, когда внешняя выручка растет в рублях, а внутренние рублевые расходы существенно не меняются, полагает Кочетков.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,01%), растут Европа (индексы FTSE, DAX и CAC 40 поднялись на 0,3-1%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,4-0,5%).

Давление на акции технологических компаний в Китае и Гонконге оказала новость о подписании президентом США Джо Байденом указа, вводящего новые ограничения на поставки технологий в КНР. Ограничения касаются инвестиций в сферы, "связанные с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности", включая полупроводники и микроэлектронику, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

В США потребительские цены (индекс CPI) в июле выросли на 3,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель достигал минимума с марта 2021 года. Однако консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,3%.

Данные об инфляции могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно изменения ключевой процентной ставки. Впрочем, следующее заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах - за август.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены вечером оставались в небольшом "минусе".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $87,02 за баррель (-0,6% и +1,6% в среду), сентябрьская цена WTI - $83,62 за баррель (-0,9% и +1,8% накануне).

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах. Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году - до 102,01 млн б/с, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с - до 104,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи в Саудовской Аравии и России.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+40,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+40% и +39,9% "префы"), ПАО "Диод" (+24%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+15,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (+13,8%), "префы" "ОМЗ" (+11%), бумаги ПАО "ГАЗ" (+10,8%).

Упали акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-27,2% и -27,1% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (-26,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-26,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-25,1%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-24,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-23,7% и -25,7% "префы").

Просели акции "Распадской" (-1,3%, до 372,3 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое. ПАО "Распадская" сократило в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО до $314 млн по сравнению с $662 млн годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,28 млрд рублей (из них 14,69 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,06 млрд рублей на акции "Газпрома").