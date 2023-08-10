РКН рекомендует компаниям отказаться от VPN с использованием зарубежных серверов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) рекомендовал российским компаниям и предприятиям ускорить перевод информационных систем и протоколов, которые обеспечивают их внутренние бизнес-процессы, на инфраструктуру внутри России, так как применение VPN-протоколов с использованием зарубежных серверов несет в себе риски утечки данных.

"Рекомендуем российским предприятиям и организациям ускорить перевод информационных систем, протоколов, обеспечивающих работу их внутренних бизнес-процессов, на серверную, программную и телекоммуникационную инфраструктуру, находящуюся на территории нашей страны", - сообщили в РКН "Интерфаксу".

РКН заявляет, что "применение VPN-протоколов с использованием зарубежной серверной инфраструктуры несет в себе существенные риски утечки личной, корпоративной и иной информации".

В службе напомнили, что "согласно закону "О связи" в России запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации".

В регуляторе не ответили на вопрос, связан ли с его действиями сбой на этой неделе в работе самых популярных в РФ VPN-сервисов.

С начала недели пользователи и эксперты сообщают, что РКН начала блокировку в России VPN-сервисов не по IP-адресам, а по протоколам, в частности речь идет о протоколах OpenVPN, IKEv2 и WireGuard. Частично эти блокировки, по мнению экспертов, могли затронуть компании, которые используют VPN для безопасного подключения к системам своих сотрудников, работающих удаленно, а также работающие с зарубежными партнерами.

Ранее в РФ была ограничена работа более десятка популярных сервисов, в частности, ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN. РКН оставляет возможность использования этих сервисов только для компаний из так называемого белого списка, которые уведомили ведомство, что эти VPN нужны им в работе. Список таких компаний может пополняться.

В марте прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России блокируется около 20 популярных VPN-сервисов и работа по блокировке VPN будет продолжена.