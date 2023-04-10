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Роскомнадзор предупредил о рисках использования VPN-сервисов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупреждает о рисках для сохранности персональных данных пользователей VPN-сервисов; эти данные могут использоваться для мошенничества, шантажа и других противоправных действий.

"Сервисы VPN могут создать у пользователей ошибочное представление о собственной анонимности в интернете. Однако иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую российские пользователи через них передают", - говорится в сообщении РКН.

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В службе заявили, что "добровольно переданные личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут стать предметом изучения для последующего использования в мошеннических целях, шантажа и других противоправных действий, направленных против самих пользователей или их окружения".

Там рекомендовали пользователям перед установкой проверять скачанное приложение программами-антивирусами, не использовать VPN при входе в свои аккаунты, начиная с соцсетей и заканчивая банковскими приложениями, а также не давать VPN-приложениям права на доступ к местоположению, сервисной информации об устройстве, микрофону и камере.

В сообщении РКН уточняется, что в соцсетях сейчас обсуждают видеоролики с социальной рекламой о рисках использования VPN-сервисов. Социальная реклама об опасности использования VPN была создана Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ).

РКН напомнил, что, согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности.

В марте прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России блокируется около 20 популярных VPN-сервисов и работа по блокировке VPN будет продолжена.

Роскомнадзор
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