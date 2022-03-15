В России продолжат работу по блокированию сервисов VPN

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и Роскомнадзор намерен продолжить эту работу, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше", - сказал Хинштейн во вторник в эфире "ДумаТВ".

Он отметил, что "Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется".

Соответствующий вопрос был поднят в эфире в контексте обсуждения ограничений в России соцсетей компании Meta.

"Все, кто продолжают пользоваться этой сетью, (Instagram - ИФ) так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети", - признал Хинштейн.

11 марта после того, как стало известно о том, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат, Генпрокуратура РФ направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ