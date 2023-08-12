РКН заявил, что не блокирует Google и другие иностранные поисковые сервисы в РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не блокирует в России никакие иностранные поисковые сервисы, в том числе от компании Google, заявили "Интерфаксу" в регуляторе.

"Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google"- сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

В регуляторе порекомендовали "всегда пользоваться отечественными сервисами".

В субботу российские интернет-пользователи начали жаловаться на проблемы с работой Google в России, в частности, сайта и поисковой системы компании.