Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

РКН заявил, что не блокирует Google и другие иностранные поисковые сервисы в РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не блокирует в России никакие иностранные поисковые сервисы, в том числе от компании Google, заявили "Интерфаксу" в регуляторе.

"Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google"- сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

В регуляторе порекомендовали "всегда пользоваться отечественными сервисами".

В субботу российские интернет-пользователи начали жаловаться на проблемы с работой Google в России, в частности, сайта и поисковой системы компании.

Роскомнадзор Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 августа

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Крымский мост открыт для движения после второй за день ракетной атаки

Российские военные сбили еще одну ракету С-200, летевшую на Крымский мост

МИД РФ заявил, что украинские атаки на Крымский мост не останутся без ответа

Движение по Крымскому мосту временно закрыто в третий раз за субботу

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Крымский мост открыт для движения

По Крымскому мосту пытались ударить переделанной ракетой С-200

В районе Керченского пролива были сбиты две ракеты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });