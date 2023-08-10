На создание отраслевого центра информбезопасности выделят 3,3 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит свыше 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эти средства позволят сформировать инфраструктуру и лаборатории, необходимые для проведения научно-исследовательских и конструкторских работ в этой сфере. В дальнейшем они помогут ускоренному внедрению новых надежных отечественных передовых технологий, в том числе - и с интегрированными механизмами информационной безопасности, которые востребованы государством и бизнесом при развитии электронных сервисов и платформ, также и телекоммуникационные сети связи, инструменты электронной подписи", - сказал он.

Он добавил, что в условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе, в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений и бесперебойность функционирования критической инфраструктуры страны.

"У нас должны появиться собственные решения, которые повышают защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан", - подчеркнул премьер-министр.

Отраслевой центр информационной безопасности создается в структуре АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии". Средства на создание центра выделяются в виде субсидии из резервного фонда.

Создание "Национального технологического центра цифровой криптографии" было предусмотрено нацпрограммой "Цифровая экономика". Изначально предполагалось, что центр начнет работу в 2024 году. В ноябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов говорил, что с учетом геополитической ситуации было решено "ускориться" и создать центр в 2023 году.

Замминистра отметил, что центр будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий криптографии. По словам Шойтова, заинтересованность в участии в этой структуре проявляли многие компании, в том числе "Код безопасности", "Инфотекс" и "КриптоПро".