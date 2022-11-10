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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В РФ в скором будущем планируют создать Национальный центр по цифровой криптографии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готовится к созданию национального технологического центра по цифровой криптографии, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов журналистам в четверг.

"С учетом геополитической ситуации мы ускорились и планируем создать его в конце этого - начале следующего года. Документы находятся на согласовании", - сказал он в кулуарах петербургского форума "ИТ-Диалоги".

По его словам, изначально центр должен был начать работу в 2024 году. Его создание входит в программу "Цифровая экономика".

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии. Предполагается, что центр будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий криптографии. По словам Шойтова, заинтересованность в создании структуры проявили многие компании, базовыми могут стать "Код безопасности", "Инфотекс" и "КриптоПро".

Минцифры РФ
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