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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В РФ создадут Национальный технологический центр по цифровой криптографии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минцифры планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, заявил замглавы министерства Александр Шойтов.

"У нас в проработке такой проект про средства криптографической защиты – Национальный технологический центр по цифровой криптографии. Мы готовим создание такой структуры. Заинтересанты – многие компании, базово – "Код безопасности", "Инфотекс", "КриптоПро", которые одни из наиболее сильных по криптографии, туда изъявили желание войти", - сказал он, выступая на конференции "Пространство безопасности" в четверг.

По словам Шойтова, туда войдет и государство.

"Надеемся, соответствующая структура будет создана. Это именно компании, которые будут обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий", - отметил он.

Шойтов был назначен заместителем главы Минцифры в апреле 2021 года. До этого он с 2017 года являлся президентом Академии криптографии РФ.

Минцифры
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