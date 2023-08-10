Правительство обсудит субсидирование создания центра информбезопасности цифровой экономики

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство 10 августа рассмотрит вопрос о выделении Минцифры в 2023 году из резервного фонда бюджетных ассигнований для предоставления субсидии АНО "Национальный технологический центр цифровой криптографии", сообщает пресс-служба кабмина.

Субсидию планируется предоставить на создание и обеспечение функционирования отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики в структуре АНО.

"Проект распоряжения направлен на ускорение массового внедрения доверенных отечественных ИТ-технологий с интегрированными механизмами информационной безопасности, в том числе с применением криптографических алгоритмов и протоколов защиты информации", - говорится в пресс-релизе.

Создание "Национального технологического центра цифровой криптографии" было предусмотрено нацпрограммой "Цифровая экономика". Изначально предполагалось, что центр должен был начать работу в 2024 году. В ноябре 2022 года замглавы Минцифры Александр Шойтов говорил, что с учетом геополитической ситуации было решено "ускориться" и создать центр в 2023 году.

Замминистра отметил, что центр будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий криптографии. По словам Шойтова, заинтересованность в участии в этой структуре проявляли многие компании, в том числе "Код безопасности", "Инфотекс" и "КриптоПро".