Ракета "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" допущена к старту с Восточного

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Госкомиссия одобрила заправку топливом и старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" в пятницу с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" намечен на 11 августа в 02:10 по московскому времени.

Эта лунная миссия станет первой в современной истории России. Предыдущая станция - советская "Луна-24" - была запущена в 1976 году.

"Луне-25" предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.