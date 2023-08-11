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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Россия уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на станции "Луна-25"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россия направила уведомление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о наличии ядерных источников энергии на борту станции "Луна-25", сообщили в российском МИД.

"Руководствуясь положениями российского законодательства, наша страна выполнила свои международные обязательства по уведомлению в установленном порядке генерального секретаря ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", - говорится в сообщении.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 02:10 по Москве с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической межпланетной станцией "Луна-25".

Спустя более чем через час после старта, станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на спутник Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

"Миссия призвана положить начало освоению Россией естественного спутника Земли", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Антониу Гутерриш Луна-25 МИД Роскосмос ООН
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