Российская лунная миссия стартует в пятницу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Первый в современной истории России запуск миссии на Луну, в ходе которого намечается совершить посадку и провести исследования о наличии воды в районе Южного полюса естественного спутника Земли, как ожидается, состоится в пятницу.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени.

Эта лунная миссия станет первой в современной истории России. Предыдущая станция - советская "Луна-24" - была запущена в 1976 году.

После старта ракета "Союз-2.1б" выведет разгонный блок с аппаратом "Луна-25" на суборбитальную траекторию. Спустя 1 час 20 минут "Фрегат" направит станцию на траекторию перелета к Луне и отделится от аппарата.

По данным разработчика "Луны-25" - Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина ("НПО Лавочкина"), перелет станции по штатной программе составит от 4,5 до 5,5 суток.

"После отработки тормозного импульса "Луна-25" выходит на круговую околополярную орбиту искусственного спутника Луны высотой 100 км, работает на ней от трех до семи суток, при этом выполняются тщательные траекторные измерения для формирования предпосадочной орбиты", - говорится в материалах "НПО Лавочкина" к пуску.

Затем будет выбран район посадки - основной или резервный. После анализа 12 районов-кандидатов на Южном полюсе Луны окончательно были выбраны три - основной, расположенный к северу от кратера Богуславский, и два резервных: юго-западнее кратера Манцини и к югу от кратера Пентланд-А.

После приземления начнется научная работа "Луны-25" на поверхности, которая, как ожидается, продлится в течение одного года.

"Луне-25" предстоит взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.