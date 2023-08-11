"Роскосмос" сообщил, что полет станции "Луна-25" проходит штатно

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бортовые системы автоматической межпланетной станции "Луна-25" в ходе полета работают штатно, связь с аппаратом устойчивая, сообщили в "Роскосмосе".

"По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме", - сказали в "Роскосмосе".

Ранее в пятницу стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Ракета-носитель "Союз-2.1б" взлетела с космодрома Восточный в 02:10 по московскому времени с разгонным блоком "Фрегат" и станцией "Луна-25".

Спустя более чем через час после старта станция была выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат". Затем станция была взята на управление наземными службами.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на спутник Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.