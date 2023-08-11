Завершена буксировка поврежденного при атаке дрона в Керченском проливе танкера

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Аварийный танкер "Сиг", получивший повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе в ночь на 5 августа, прибыл к месту ремонта в порту Аксай, сообщается на сайте Морской спасательной службы в пятницу.

"Судно после буксировки ошвартовано к причалу судоремонтного завода СРЗ "Красный моряк" в порту Аксай. Судовладелец подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода АС "Сиг" к месту ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером "Сиг" завершены. За время аварийно-спасательных работ спасателями Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы собрано в танк аварийного судна 82 кубометра нефтеводяной эмульсии и около 600 кг замазученной теплоизоляционной обшивки.

"В машинном отделении судна установлено и остается боновое заграждение длиной 20 метров, ограничивающее распространение загрязнения нефтепродуктами акватории за пределами судна. За семь дней аварийно-спасательных работ специалисты Морспасслужбы использовали более 800 кг биосорбента и не допустили за время работ и буксировки танкера загрязнения акватории", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 августа танкер "Сиг" получил пробоину на южном подходе к Керченскому проливу, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. Экипаж из 11 человек не пострадал, судно осталось на плаву. Вокруг выстроены боновые заграждения.