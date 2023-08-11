Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Завершена буксировка поврежденного при атаке дрона в Керченском проливе танкера

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Аварийный танкер "Сиг", получивший повреждения в результате атаки морского дрона в Керченском проливе в ночь на 5 августа, прибыл к месту ремонта в порту Аксай, сообщается на сайте Морской спасательной службы в пятницу.

"Судно после буксировки ошвартовано к причалу судоремонтного завода СРЗ "Красный моряк" в порту Аксай. Судовладелец подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода АС "Сиг" к месту ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером "Сиг" завершены. За время аварийно-спасательных работ спасателями Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы собрано в танк аварийного судна 82 кубометра нефтеводяной эмульсии и около 600 кг замазученной теплоизоляционной обшивки.

"В машинном отделении судна установлено и остается боновое заграждение длиной 20 метров, ограничивающее распространение загрязнения нефтепродуктами акватории за пределами судна. За семь дней аварийно-спасательных работ специалисты Морспасслужбы использовали более 800 кг биосорбента и не допустили за время работ и буксировки танкера загрязнения акватории", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 августа танкер "Сиг" получил пробоину на южном подходе к Керченскому проливу, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. Экипаж из 11 человек не пострадал, судно осталось на плаву. Вокруг выстроены боновые заграждения.

Керченский пролив Морская спасательная служба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ отметил изменение инфляции в верхней части прогноза на 2023 год 5-6,5%

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится для льготников и онлайн-покупок

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится для льготников и онлайн-покупок

Банк России может смягчать валютные ограничения только на взаимной основе

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

Аэропорт Калуги и "Внуково" закрыты для обеспечения безопасности полетов

Основной разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен

Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ неизвестной компании

Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ неизвестной компании

Северный флот РФ начал тренировки с участием 20 кораблей и 8 тыс. военных

Посадка "Луны-25" на спутник Земли состоится 21 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });