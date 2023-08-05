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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Танкер поврежден на подходе к Керченскому проливу, предположительно, из-за атаки дрона

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Танкер "Сиг" получил пробоину вечером в пятницу на южном подходе к Керченскому проливу, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщает пресс-служба Росморречфлота в субботу.

"Оперативным дежурным Росморречфлота в 00:28 мск 05.08.2023 (...) получено донесение о том, что танкером "Сиг" в 23:20 мск 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж судна состоит из 11 человек, в результате атаки никто не пострадал, судно осталось на плаву.

"В район АС были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" (...) В 01:01 мск 05.08.2023 к АС ошвартовался СБС (спасательное буксирное судно - ИФ) "Меркурий". (...) По состоянию на 04:00 мск ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря", - говорится в сообщении.

Росморречфлот Керченский пролив
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